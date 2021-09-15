Екатеринбург возглавил рейтинг самых криминальных городов России

Сервис Numbeo провёл опрос жителей России, пытаясь выявить самые «криминальные» российские города. Согласно его данным, «криминальной столицей» вместо Санкт-Петербурга стал Екатеринбург, где выявлено больше всего людей, считающих свой город опасным местом. Однако эксперты и жители городов не очень с этим согласны, пишет «Московский комсомолец».

На первом месте в рейтинге восприятия преступности по версии Numbeo неожиданно оказался Екатеринбург получив 47,79% голосов. На втором месте оказался Новосибирск, который отнесли к «криминальным» 46,5% опрошенных. Третье и четвёртое место заняли соответственно Санкт-Петербург (39,8%) и Москва (38,42%).

«Московский комсомолец» решил проверить эти данные, опросив в том числе местных жителей: по оценке экспертов, громкие преступления в Екатеринбурге не говорят о системной криминальной деятельности, а высокий процент криминальных новостей из региона обусловлен большим населением и активным развитием Екатеринбурга, а также высоким уровнем журналистики, уделяющей большое внимание криминальным сводкам.

Жители Новосибирска предположили, что их город попал на вторую строчку рейтинга в том числе из-за большого количества тюрем в области. Ещё с 90-х годов самым опасным районом в Новосибирске считается Первомайский. За прошедшие годы район стал более спокойным, но очаги напряженности остаются, особенно в тех домах, где живут бывшие выпускники детдомов. А жители Санкт-Петербурга заявили, что не чувствуют высокого уровня преступности в спальных районах, в отличие от центра города.

Ранее сообщалось, что Москва стала лидером по числу совершённых преступлений среди регионов России. В 2018 году в столице было зарегистрировано 140 тысяч преступлений. На втором месте по числу преступлений оказалась Московская область (80,2 тысячи), на третьем — Краснодарский край (68,1 тысячи). При этом меньше всего преступлений зарегистрировали в Ненецком автономном округе (857 преступлений) и на Чукотке (748 преступлений).