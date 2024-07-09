Ехавшая в салоне легковушки свинья укусила водителя и спровоцировала ДТП

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Два жителя Воронежской области везли свинью в салоне автомобиля ВАЗ-2101 и врезались в столб, сообщает РИА Новости со ссылкой на очевидца аварии. По его словам, водитель не справился с управлением из-за того, что его укусило животное.

Отмечается, что сначала животное вело себя спокойно, но потом освободилось от веревок и укусило водителя в плечо. От неожиданности мужчина на ходу выпрыгнул из авто, пассажир остался внутри. В итоге машина со свиньей влетела в столб.

Они купили свинью, не хотели тратить деньги на перевозку и везли ее домой. Один парень выпрыгнул на ходу, второй остался в машине. Завалили столб и потратили 150 тысяч на ремонт столба, — рассказал собеседник агентства.

Ранее в селе Игали Гумбетовского района Дагестана КамАЗ насмерть сбил 97 овец. Причиной ДТП стала неисправность тормозной системы грузовика. Водитель, 57-летний житель Шамильского района, рассказал, что не справился с управлением. Животные принадлежали фермеру из села Буртунай Казбековского района.

До этого в дагестанском городе Хасавюрте мужчина на своей иномарке сбил стадо из 30 баранов. Все животные скончались на месте. Мужчина заснул за рулем автомобиля. Пастух и водитель не пострадали.