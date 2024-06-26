«Его так любили»: прихожанки церкви о погибшем в Дербенте протоиерее Прихожане простились с погибшим в Дербенте протоиереем Николаем Котельниковым

Фото: NEWS.ru

Прощание с Николаем Котельниковым в Дербенте

Прихожане пришли проститься с убитым при теракте в Дербенте протоиереем Николаем Котельниковым. Для них он остался светлым человеком, которого все любили, передает корреспондент NEWS.ru.

Мы его так любили, ну как не прийти. Хотя дети отговаривали, боялись, что все может быть, но здесь охрана, да и как не прийти — проводить в последний путь человека нужно ‹ … › Приходили в церковь, пели вместе, он просил рисовать меня. Свадьбу его дочке организовывали. Три дочки у него, такие хорошенькие, вышли замуж за священников. Внуки есть, — рассказала одна из прихожанок.

Убитого при теракте в Дербенте протоиерея Николая Котельникова можно охарактеризовать как человека мира, заявил министр по нацполитике и делам религий Дагестана Энрик Муслимов. Священнослужитель был готов прийти на помощь любому, независимо от религии или вероисповедания.

23 июня в Дербенте и Махачкале террористы совершили нападение на православные храмы, синагоги и пост ДПС. Жертвами атаки стали 20 человек, еще 46 пострадали. При этом стало известно, что убийство протоиерея в Дербенте планировалось террористами заранее. Николая Котельникова посмертно наградили орденом Мужества. Указ подписал президент России Владимир Путин.