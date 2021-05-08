Егерь оценил шансы на выживание в лесу главы омского Минздрава

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Директор Общества любителей охоты и рыбалки села Большие Уки Владимир Змейков, комментируя ситуацию с исчезновением министра здравоохранения Омской области Александра Мураховского, заявил, что обладающий должными навыками человек может прожить в лесах региона более 10 дней. Егерь высказал своё мнение в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Змейков отметил , что в местности, где потерялся Мураховский, можно встретить всех животных, обитающих в Омской области, что повышает шансы министра вернуться домой живым.

Участок действительно болотистый, непроходимый, не говоря уже о транспорте, он непроездной. Я бы прожил 12 дней. За это время я бы вышел на любую из трасс, но каждый человек [ведёт себя] по-своему. Погода сейчас хорошая. Шансы у него есть, — заключил специалист.

Александр Мураховский был главным врачом БСМП № 1 в Омске. Это отделение «прославилось» тем, что именно туда попал оппозиционер Алексей Навальный после инцидента с резким ухудшением здоровья. 7 ноября 2020 года Мураховский стал новым министром здравоохранения Омской области.

В полиции уточнили , что 7 мая Мураховский уехал на квадроцикле с охотничьей базы в районе деревни Поспелово, которая находится в 270 км от Омска, в лес и пропал. Официально пропажу чиновника в УМВД подтвердили только к вечеру 9 мая.

В поисках задействован личный состав пункта полиции «Большеуковский», сотрудники Росгвардии, охотинспекторы и местные жители. Поиски осложняются труднопроходимостью местности, наличием заболоченных участков. Также задействованы вертолёты.

9 мая представитель поискового отряда «Лиза Алерт» заявил, что министр найден живым. Однако полиция затем опровергла эти сведения.