Егерь оценил шансы на выживание в лесу главы омского Минздрава

Директор Общества любителей охоты и рыбалки села Большие Уки Владимир Змейков, комментируя ситуацию с исчезновением министра здравоохранения Омской области Александра Мураховского, заявил, что обладающий должными навыками человек может прожить в лесах региона более 10 дней. Егерь высказал своё мнение в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».
Змейков
Участок действительно болотистый, непроходимый, не говоря уже о транспорте, он непроездной. Я бы прожил 12 дней. За это время я бы вышел на любую из трасс, но каждый человек [ведёт себя] по-своему. Погода сейчас хорошая. Шансы у него есть, — заключил специалист.
Александр Мураховский был главным врачом БСМП № 1 в Омске. Это отделение «прославилось» тем, что именно туда попал оппозиционер Алексей Навальный после инцидента с резким ухудшением здоровья. 7 ноября 2020 года Мураховский стал новым министром здравоохранения Омской области.
В полиции
В поисках задействован личный состав пункта полиции «Большеуковский», сотрудники Росгвардии, охотинспекторы и местные жители. Поиски осложняются труднопроходимостью местности, наличием заболоченных участков. Также задействованы вертолёты.
9 мая представитель поискового отряда «Лиза Алерт» заявил, что министр найден живым. Однако полиция затем опровергла эти сведения.