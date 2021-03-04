Ефремов вернулся в белгородскую колонию

https://static.news.ru/photo/08247390-7d0b-11eb-a8d6-96000091f725_660.jpg Михаил Ефремов Фото: АГН «Москва»

Артист Михаил Ефремов, осуждённый за смертельное ДТП на 7,5 года лишения свободы, вернулся из белгородского СИЗО в колонию. Ранее его этапировали в московское СИЗО-5 «Водник», где он находился в период «участия в следственных действиях».

Михаила Олеговича доставили из СИЗО Белгорода в колонию, откуда его возили на допрос в Москву, — сообщил в своём Telegram-канале «МК».

Ефремов находился в белгородском изоляторе на карантине перед тем, как вернуться в колонию. В Москву его возили на допрос по делу о лжесвидетелях, нанятых экс-адвокатом Эльманом Пашаевым.

Как писал NEWS.ru, уголовные дела в отношении троих выступавших на процессе Ефремова свидетелей возбудили в ноябре 2020 года. Их свидетельства названы заведомо ложными. Двое из них рассказали, что стали очевидцами аварии и якобы видели, будто за рулём сидел другой человек, в то время как сам актёр после столкновения стоял рядом с машиной. Ещё один свидетель даже описал внешность загадочного водителя.

Если в ходе расследования дела о лжесвидетельстве выяснится, что дачу заведомо ложных показаний организовал не представитель стороны защиты Эльман Пашаев, а сам артист, то Ефремову могут инкриминировать деяние, предусмотренное статьёй 307 УК РФ.

ДТП с участием Михаила Ефремова, который в тот момент был пьян, произошло вечером 8 июня 2020 года на Смоленской площади. Автомобиль артиста Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. Водитель-курьер Захаров от полученных травм скончался в больнице. Ровно три месяца спустя, 8 сентября, Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима. 22 октября Мосгорсуд сократил срок наказания на шесть месяцев.