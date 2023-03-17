Зарезавшего солдата ефрейтора отправят в колонию строго режима В Новосибирске зарезавшего солдата ефрейтора отправят в колонию строго режима

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Новосибирске вынесли приговор ефрейтору, который в состоянии алкогольного опьянения убил военнослужащего в лагере «Гренада», сообщает второй Восточный окружной военный суд. Преступление было совершено из-за личной неприязни, возникшей на фоне применения физического насилия солдатом к ефрейтору. Обвиняемого приговорили к семи годам в колонии строго режима, пишет «КП — Новосибирск».

Ефрейтор на почве личных неприязненных отношений из-за того, что военнослужащий применил к нему физическое насилие, нанес ему два удара ножом по спине, — рассказали в ведомстве.

По данным следствия, обвиняемый нанес два ножевых ранения, после чего дважды ударил жертву в правое надплечье. Пострадавший скончался от сильной кровопотери. Суд также обязал ефрейтора выплатить два млн рублей в качестве компенсации жене и детям убитого.

Хабаровский гарнизонный военный суд ранее приговорил ефрейтора Даниила Фролкина, который сообщил об убийстве мирного жителя, к 5,5 года условного заключения за фейки о Вооруженных силах России. До этого мужчина заявил, что убил мирного жителя в Киевской области. Суд посчитал эту информацию недостоверной и направленной на дискредитацию ВС РФ.