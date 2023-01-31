Ефрейтор из Березников погиб в ходе спецоперации на Украине

Фото: Березники официальные/vk.com

Роман Евлоев

Администрация города Березники Пермского края сообщила о гибели ефрейтора Романа Е. в ходе спецоперации на Украине. На странице городских властей во «ВКонтакте» выразили соболезнования родственникам погибшего. По словам местных властей, церемония прощания с Романом Е. пройдет 3 февраля в похоронном доме «Санта». В Минобороны данную информацию пока не комментировали.

Во время специальной военной операции на Украине при исполнении служебного долга героически погиб ефрейтор Роман Е. <...> Администрация города Березники выражает глубокие соболезнования родным и близким Романа Аюповича. Скорбим вместе с вами, — сказано в сообщении.

РИА Новости ранее сообщило со ссылкой на главу отдела по взаимодействию с ВС России Шуйской епархии Александра Ефрейторова о том, что в зоне СВО на Украине погиб иеромонах Дамаскин (Денис В.) из Ивановской области. По слова Ефрейторова, священнослужитель помогал эвакуировать раненых и распределять гуманитарную помощь. В Минобороны информацию о гибели иеромонаха пока не подтвердили.

Ранее портал 74.ru сообщил, что Альберт К. из Челябинской области, вступивший в августе добровольцем в ЧВК «Вагнер», погиб в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом говорится в свидетельстве о гибели майора, предоставленном изданию его сестрой Альбиной. У 43-летнего мужчины остались трое детей от разных браков. Информацию о гибели Альберта К. подтвердила депутат Кулуевского сельского поселения Лариса Жабина. В Минобороны пока не прокомментировали эти сведения.