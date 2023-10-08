Полиция проверяет блогера Била из-за «минирования» школы SHOT: полиция проверяет блогера Била из-за «минирования» школы в Подмосковье

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Эдвард Бил

Telegram-канал SHOT сообщил, что полиция проверяет российского блогера Эдварда Била из-за сообщения о «минировании» школы в Подмосковье. По его данным, злоумышленники позвонили в экстренные службы от имени блогера и предупредили о взрыве.

SHOT сообщает, что силовые структуры оперативно отреагировали на сообщение, школу № 1 города Долгопрудного исследовали несколько полицейский нарядов, но ничего опасного не обнаружили, параллельно с этим правоохранители стали проверять Эдварда Била. По данным канала, блогер сразу пошел на контакт с полицией и заявил, что ничего не сделал. По версии ютубера, таким образом ему хотели отомстить хейтеры и завистники.

В марте 2022 года Бил был осужден на один год и два месяца колонии общего режима за массовое ДТП на Садовом кольце в Москве. Автомобиль Audi RS6, за рулем которого находился ютубер, вылетел на встречную полосу, где протаранил четыре транспортных средства. В результате действий блогера серьезно пострадала консультант Госдумы Мария Артемова, которая находилась в одной из машин. Молодой человек вышел из колонии осенью того же года. После этого Бил продолжил вести блогерскую деятельность, за что периодически подвергается критике.