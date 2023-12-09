Едва не сгоревший заживо нижегородец задолжал 50 тысяч рублей Mash: едва не сгоревший нижегородец имеет судимости и долги на 50 тысяч рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель Нижнего Новгорода, который 9 декабря едва не сгорел в продуктовом магазине и получил 70% ожогов тела, оказался ранее судим, сообщает Telegram-канал Ni Mash. По данным канала, у 33-летнего мужчины также имеются долги на 50 тысяч рублей.

Ni Mash пишет, что до инцидента пострадавшего обвиняли в грабеже, убийстве и угрозах. Он проживает неподалеку от магазина, в котором загорелся.

До этого Telegram-канал Baza сообщал, что житель Нижнего Новгорода едва не погиб от огня в продуктовом магазине на Краснозвездной улице. По его данным, мужчину доставили в больницу. В момент возгорания из здания эвакуировали 20 человек, магазин приостановил работу.

По словам очевидцев, во время инцидента пострадавший кричал, что его убивают. Также он просил вызвать на место происшествия военных.

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