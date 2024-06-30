Едва не сбивший петербуржца водитель потребовал извинений с пистолетом В Петербурге водитель чуть не сбил пешеходов и достал оружие, требуя извинений

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге водитель чуть не сбил пешеходов и потребовал у них же извинений, пишет «Фонтанка». По данным издания, с этой целью автомобилист достал пистолет и направил на оппонентов.

Конфликт произошел в Приморском районе. 34-летний сборщик судостроительного завода рассказал полицейским, что накануне вечером гулял с другом и его детьми. При попытке перейти Арцеуловскую аллею компанию чуть не переехал автомобиль Kia Rio. Такое вождение возмутило потерпевшего, и он стукнул по крыше авто пластиковой бутылкой.

Позже компания снова встретила водителя автомобиля, но уже прогуливавшегося с девушкой пешком. Автомобилист подошел к мужчине и направил на него пистолет, требуя извинений перед спутницей. Полицейские разбираются в ситуации.

Ранее в Московской области на станции Москва — Курская полиция задержала 17-летнего подростка, подозреваемого в угрозе оружием охраннику ж/д станции Львовская. Сотрудник транспортной безопасности рассказал, что компания молодых людей разрисовывала вагоны электропоезда. Когда он сделал им замечание, один из юношей направил на него предмет, похожий на пистолет, и предложил своим приятелям продолжить. Затем они скрылись.