«Едут пьяные»: в новосибирском заксе объяснили претензии к самокатчикам

Нужно ужесточить правила пользования электросамокатами, заявил вице-спикер Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Панфёров изданию «Сиб.фм». По его мнению, мэр Новосибирска Анатолий Локоть должен был обговорить все правила, прежде чем пускать сервисы проката самокатов в город.

Сейчас брошенные самокаты лежат на улицах в беспорядке, а управляют ими так, что это опасно для окружающих, недоволен Панфёров. Он выразил желание, чтобы прокатчики несли ответственность за опасное вождение.

Они едут пьяные, орда, а если их остановить, ещё и драка будет. Если какой-то парень девочку сшибёт, кто пойдёт под суд? Нужно отработать правила, чтобы было на что рассчитывать в такой ситуации, — сказал он.

Ранее на припаркованные по всей улице самокаты и на гоняющих подростков жаловались жители Владивостока. Они уже выразили претензии администрации города, и глава города Константин Шестаков обсудил это с представителями компании Whoosh.

Одна из жительниц города, Алина, поделилась впечатлением от Казани, в которой видела гораздо более чёткую систему. Там самокаты разрешено парковать только в отведённых местах — иначе спишутся лишние деньги. Также самокаты глохнут, если выехать за определённую для катания зону.