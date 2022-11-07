Единственный выживший при обрушении балкона в Сочи скончался

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Число жертв обрушения балкона в центральном районе Сочи увеличилось до трех. В Следственном комитете сообщили, что в больнице скончался единственный выживший после ЧП мужчина. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение с переломами позвоночника и таза. Мужчина находился в тяжелом состоянии, передает РИА Новости.

Пострадавший 46-летний мужчина скончался, — заявили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Трагедия в Сочи произошла вечером 6 ноября. В квартире находились три человека: мужчина из Ивановской области, снимавший квартиру знакомых, его подруга и их общий приятель. Компания выпивала. В определенный момент они вышли на балкон покурить. Через несколько минут балкон рухнул, мужчина и его приятельница погибли на месте, их знакомый с тяжелейшими переломами позвоночника и таза был госпитализирован.

По одной из версий, предварительной причиной обрушения стало повреждение фасада здания из-за дождей и сырости. Дом, где произошла трагедия, построили 64 года назад. Капитальный ремонт в здании делали в прошлом веке.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что погибший мужчина приехал в южный город на заработки и жил у друзей, которые не предупредили его, что выходить на балкон нельзя.