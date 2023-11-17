Единственный в России музколледж для слепых вторые сутки заливает кипятком В музколледже-интернате для слепых в Курске прорвало трубу с горячей водой

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Прорыв трубы произошел в Курском музыкальном колледже — интернате для слепых, c вечера 15 ноября здание образовательного учреждения заливает кипятком, рассказал NEWS.ru его директор Михаил Коротких. По его словам, попытки решить проблему через теплоснабжающую компанию «Квадра» ни к чему не привели. Десятки тонн воды и горячий пар заволокли весь подвал, превратив корпус в «сауну», добавил он.

Это началось еще 15 ноября, вечером. Мы, естественно, сообщили в 112, в теплоснабжающую компанию «Квадра», но никаких действий предпринято не было, и к утру 16 ноября у нас полностью залило подвал кипятком, десятки тонн воды, пар, учебный корпус колледжа стал сауной. По вентиляционным каналам пар стал подниматься и попадать в помещение, — пояснил Коротких.

Руководство музколледжа было вынуждено приостановить занятия из-за масштабных повреждений. По словам директора, сильнее всего пострадал большой концертный зал: горячий пар нанес вред почти всему музыкальному оборудованию, в том числе концертному роялю Blüthner. Он отметил, что персонал вынес из колледжа все, что смог, но здание обесточено, а отопления нет.

Могут пострадать домра, балалайка — у нас большой оркестр русских народных инструментов, — гусли, барабаны, колокола, пульт звукорежиссера, колонки — вся звуковая система, ее сейчас просушивают, но мембраны в колонках, скорее всего, не переживут. Надеемся, что они выживут после парового удара, — добавил он.

Директор рассказал, что специалисты приступили к ликвидации последствий аварии лишь во второй половине дня 16 ноября. По его словам, на сегодняшний день им так и не удалось найти место прорыва.

Дети не пострадали, мы не допустили, у нас есть дежурный воспитатель, они в общежитии, которое было сутки без отопления, сейчас его начинают восстанавливать, — заверил Коротких.

Ранее сообщалось, что в июле в московском ТЦ «Времена года» на Кутузовском проспекте произошел прорыв трубы с кипятком. В результате происшествия четыре человека скончались. Еще 70 посетителей и сотрудников торгового центра получили ожоги различной степени тяжести. В момент инцидента часть людей осталась заблокирована в помещении из-за горячего пара. По словам очевидцев, когда прорвало трубу, в торговом центре не прозвучала сигнализация об эвакуации.