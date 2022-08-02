Единственный в РФ пациент с оспой обезьян был выписан из больницы

Фото: Carlos LujÃ°N/Keystone Press Agency/Global Look Press

↵Единственный в России пациент с оспой обезьян был выписан из больницы в Санкт-Петербурге, пишет РИА Новости со ссылкой на петербургский комитет по здравоохранению. Как уточнили в агентстве, пациенту оформили выписку в связи с полным выздоровлением. Напомним, что о первом случае заражения оспой обезьян на территории России стало известно 12 июля.

Пациент, поступивший на лечение с оспой обезьян, выписан из больницы после полного выздоровления в соответствии с клиническими рекомендациями министерства здравоохранения РФ, — сообщили в агентстве.

Ранее губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил в штате режим чрезвычайной ситуации из-за резкого увеличения случаев заражения оспой обезьян. По словам главы штата, власти используют все доступные инструменты для своевременного выявления и лечения зараженных. Он добавил, что наибольшее внимание уделяется группам риска.

До этого доктор и телеведущий Александр Мясников рассказал, что оспа обезьян распространяется по миру с пугающей быстротой, хотя темпы в любом случае гораздо ниже, чем у коронавируса. Он предположил, что от общественности могут скрывать важные факты об этом заболевании. Телеведущий подтвердил информацию о том, что оспой обезьян заболевают в основном мужчины с нетрадиционной сексуальной ориентацией.