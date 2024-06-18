«Единственный в области»: жители города РФ смогут увидеть редкий танк В Благовещенске на выставке показали раритетный танк Т-26 образца 1931 года

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Т-26

В Благовещенске Амурской области выставили раритетный танк Т-26 образца 1931 года, говорится на сайте правительства региона. Отмечается, что бронемашина представлена в рамках выставки военно-патриотического центра «Авангард».

Раритетный танк, который установили в «Авангарде» — единственный в области, все посетители патриотического центра могут его увидеть, узнать больше об истории страны, о ее победах. Это важная часть патриотического воспитания, — приводятся в сообщении слова губернатора области Василия Орлова.

Отмечается, что Т-26 были самыми распространенными танками в Красной армии. В частности, советские танкисты сражались на них с японскими войсками в конфликтах у озера Хасан и реки Халхин-Гол, а также в ходе Маньчжурской операции в конце Второй мировой войны.

Ранее сообщалось, что в мае в Кемерово во время проведения парада Победы загорелась военная машина. Военнослужащие заметили возгорание и пытались его потушить. На это время военный грузовик пришлось остановить. Молодые люди использовали огнетушитель, но в итоге сбили пламя обычной тряпкой.

До этого легкий ретро-танк Т-26 загорелся на генеральной репетиции парада ко Дню Победы в Уфе. Топливо разлилось на корпус и воспламенилось. Водитель сам сумел потушить пламя до приезда пожарных. Прибывшие на место происшествия сотрудники подразделений МЧС смыли топливо с асфальта и пролили место возгорания.