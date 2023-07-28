«Единственный сын шагнул в бессмертие»: мать военкора Журавлева на прощании Мать погибшего военкора Журавлева произнесла речь на церемонии прощания с сыном

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Траурный портрет на церемонии прощания с погибшим в зоне СВО военным корреспондентом РИА Новости Ростиславом Журавлевым

Людмила Журавлева, мать погибшего военкора РИА Новости Ростислава Журавлева, произнесла прощальную речь на гражданской панихиде в Доме офицеров в Екатеринбурге, заявив о потере единственного сына. Видео с церемонии прощания в своем Telegram-канале опубликовал военкор Александр Коц.

Что бы я хотела — чтобы это был маменькин сынок, но живой и здоровый, или быть матерью погибшего героя? Я не нашла ответ на этот вопрос. Каждые мать и отец решают это для себя. <...> Очень горжусь сыном. Я его не просто любила, я его обожала. Мой милый единственный сын шагнул в бессмертие. Горжусь и буду помнить вечно, — сказала мать погибшего.

Церемония прощания проходит в Доме офицеров в Екатеринбурге, родном городе военкора. На ней присутствуют мать Журавлева, его овдовевшая жена и двое детей. Проститься с журналистам также пришли глава медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев, глава Свердловской области Евгений Куйвашев, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, глава свердловского Союза журналистов Александр Левин. После гражданской панихиды Журавлева похоронят на Широкореченском кладбище.

В ходе церемонии матери военкора вручили его орден Мужества, которым президент РФ Владимир Путин 27 июля наградил Журавлева посмертно. Награду Людмиле Журавлевой передал полпред главы государства в УрФО Владимир Якушев.

Журавлев погиб 22 июля, попав под обстрел со стороны ВСУ в Запорожской области. Врио главы региона Евгений Балицкий сообщал, что журналист будет награжден орденом «За заслуги перед Запорожской областью» посмертно. Глава СК РФ Александр Бастрыкин также поручил посмертно представить Журавлева к ведомственной награде «Доблесть и отвага».