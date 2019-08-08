Хорошо известно, что статус партии власти всегда притягателен. А потому неизбежен риск вступления в её ряды откровенных карьеристов, рассматривающих структуру просто в качестве карьерной ступеньки.

В этой связи весьма показательная коллизия случилась в Подмосковье, в Воскресенском районе, славном своим крупным химическим комбинатом и хоккейными традициями. А всё дело в том, что глава Воскресенского муниципального района Олег Сухарь вдруг решил, как сказали бы в прежние времена, противопоставить себя партии. На своём посту отставной военный инженер пребывал ещё с 2014 года, являлся членом «Единой России» и в этом сентябре вознамерился избраться депутатом формируемого Совета депутатов городского округа Воскресенский.

Понятно, что своим нынешним постом уроженец Полтавы не в последнюю очередь был обязан поддержке «Единой России», потому в своё время из начальников сельского поселения пошёл на повышение. Но вот на местных праймериз однопартийцы и сочувствующие ему поддержки не оказали и в партийный список не включили. Казалось бы, вердикт партии понятен. Но неугомонный Сухарь сумел-таки зарегистрироваться в местном округе № 14 в качестве независимого кандидата. А выбирают в Воскресенске 10 депутатов по партийным спискам и 15 по мажоритарным округам. В результате Олег Сухарь был исключён из членов «Единой России». Случай пока уникальный. Но это, собственно, и есть классический демократический централизм. И в своём аккаунте Сухарь уже представляется беспартийным.

Олег Сухарь Олег Сухарь/vk.com

Надо сказать, что до сих пор громкие исключения из партии были в основном связаны с неэтичными поступками, позорящими «Единую Россию», подрывающими её престиж и уважение к ней населения. Мы помним скандал с главой Ширинского района Хакасии, членом «Единой России» Сергеем Зайцевым, напавшим в своём кабинете на корреспондента телеканала «Россия 24». Или как его однопартиец, мэр Нижнеудинского района Иркутской области Сергей Худоногов, презрев беды односельчан, пострадавших от невиданного подтопления, напряг коммунальные бригады заниматься исключительно собственным участком и коттеджем.

Поговаривали, что ему даже бассейн почистили. Оба районных начальника были в срочном порядке исключены из партии. И федеральные органы поставили вопрос об их несоответствии занимаемым должностям. Кстати, против Зайцева даже возбуждено уголовное дело. И тут надо понимать один существенный нюанс. Нет большого секрета в том, что правящая партия, «Единая Россия», была и остаётся партией начальников. Тут просто надо отдавать себе отчёт в том, что эта политическая структура не только и не столько партия, сколько особый инструмент управления местными региональными элитами, позволяющий держать их в узде, не допуская расслабления. Пока что «Единая Россия» избавляется от низовых скомпрометировавших себя и партию начальников, но, видимо, и на других властных этажах чувствуется напряжение. Цена партийного билета серьёзно возрастает. А то ведь, как говорили в прежние времена: партбилет на стол.