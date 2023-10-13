«Единороссы» из Губкина три года отчитывались за коллег из Губкинского

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Из-за технического сбоя на сайте партии «Единая Россия» отделения двух городов с похожими названиями Губкин (Белгородская область) и Губкинский (ЯНАО) публиковали информационные отчеты не на своих страницах. Путаницу заметили лишь спустя три года, сообщает агентство URA.RU. Только сейчас в партии обратились к техслужбе, чтобы исправить несостыковки.

Сайты реготделений партии «Единая Россия» работают на единой платформе. Произошел технический сбой, так как в Белгородской области тоже есть Губкинское местное отделение. В какой момент это произошло — сложно сказать, технические сбои случаются в любых системах. Связались с разработчиками, чтобы в дальнейшем избежать такой ситуации, — сказала руководитель ямальского исполкома Анастасия Казанцева.

В августе в Смоленской области произошел скандал из-за того, что член «Единой России» с фамилией Зеленский баллотируется на выборы в областную Думу. В партии тогда заявили, что фамилия кандидата не может быть основанием для снятия с выборов. Сам Александр Зеленский менять фамилию отказался. Один из участников встречи с губернатором региона заявлял, что наличие кандидата с той же фамилией, что и у президента Украины, оскорбительно для участников СВО.