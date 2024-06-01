Чемпион по единоборствам устроил дебош на открытии бара во Владивостоке

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На открытии бара во Владивостоке произошел дебош с участием чемпиона первенства Владивостока по восточным боевым единоборствам. Пострадал один человек, в произошедшем разбирается полиция, сообщает «КП-Владивосток».

Издание сообщает, что конфликт начался после того, как на закрытую вечеринку пришли люди в состоянии алкогольного опьянения, которые начали вести себя агрессивно. Владелец бара попытался спокойно решить вопрос и предложил прийти в бар на следующий день, однако эта просьба только разозлила их. В ответ один из гостей, имеющий навыки в единоборстве, ударил мужчину. По данным издания, в травмпункте у пострадавшего диагностировали сотрясение головного мозга.

На место была вызвана полиция. Стражи порядка уехали, забрав с собой дебоширов, однако вскоре те вернулись, полицейских пришлось вызывать во второй раз. Сейчас идет разбирательство: обе стороны конфликта подали заявления, проводится проверка.

Несколько дней назад на бортпроводника накинулся агрессивный пассажир рейса Ереван — Москва. По неизвестной причине он попытался открыть дверь самолета. По мнению очевидцев, мужчина находился в состоянии наркотического или алкогольного опьянения.