«Единая Россия» выдвинула Развожаева на выборы губернатора Севастополя

https://static.news.ru/photo/709f52c6-acbb-11ea-852d-fa163e074e61_660.jpg Михаил Развожаев Фото: razvozhaev.m/instagram.com

Севастопольское региональное отделение партии власти предложило кандидатуру врио губернатора города Михаила Развожаева на губернаторские выборы. Об этом сообщила пресс-служба «единороссов».

На Х конференции регионального отделения партии принято решение о выдвижении Михаила Развожаева на выборы губернатора. За врио главы региона проголосовало абсолютное большинство делегатов, — сказано в сообщении.

Как рассказал Развожаев, главный момент его предвыборной программы заключается в решении жилищного вопроса. Он также пообещал, что скоро возобновится строительство очистных сооружений.

Работу нужно организовать так, чтобы мы могли своевременно приобретать у застройщиков требуемые квартиры. Мы будем подходить к вопросу развития города комплексно и при застройке учитывать всю необходимую инфраструктуру, — пояснил Развожаев.

Врио губернатора Севастополя также собирается изменить подход в работе с собственностью города. Это затронет и порт. По мнению чиновника, этим активам необходима новая жизнь для эффективной работы на экономику Севастополя. Кроме того Развожаев собирается усовершенствовать систему госуправления.

Как писал NEWS.ru, «Единая Россия» объявила, что на предстоящих сентябрьских выборах как минимум девять губернаторов будут баллотироваться от партии власти. Ещё ряд кандидатур будут объявлены 16 июня.