«Единая Россия» назначила секретарей отделений в новых регионах РФ

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Партия «Единая Россия» создала региональные отделения и назначила секретарей в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Об этом сообщается на сайте партии.

Секретарем Донецкого регионального отделения стал глава республики Денис Пушилин, Луганского — председатель Народного совета Денис Мирошниченко. В Запорожской области секретарем регионального отделения назначена глава ВГА Мелитополя Галина Данильченко, в Херсонской области партийное отделение возглавил координатор гуманитарной миссии партии в регионе Игорь Кастюкевич.

Кандидатуры на посты руководителей региональных отделений были предложены секретарем генсовета «Единой России» Андреем Турчаком. Он также рекомендовал партии определить депутатов ГД, которые будут поддерживать связь с избирателями в новых субъектах России.

В ДНР эту работу будет проводить Зураб Макиев, в ЛНР — Виктор Водолацкий, в Запорожской области — Артем Бичаев, в Херсонской области — Игорь Кастюкевич.

Ранее был опубликован текст обновленной Конституции России, где в составе страны указаны Запорожская и Херсонская области, а также Донецкая и Луганская народные республики. Новую версию основного закона можно увидеть на официальном интернет-портале правовой информации.