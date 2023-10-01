«Еда на дом»: военкор Сладков отреагировал на высадку десанта ВСУ в Крыму Военкор Сладков назвал десант ВСУ едой на дом для российских военных

Фото: МО Украины

Попытка десантников ВСУ высадиться в Крыму — это как доставка еды на дом для российских военных, считает военный корреспондент Александр Сладков. В своем Telegram-канале он заявил, что такие ситуации держат противодиверсионные силы и средства РФ в тонусе.

Десант ВСУ для наших сил в Крыму — это «еда на дом». Десант? Еще лучше. Ждем. Уверен, что всех «гостей» препарируют, — написал Сладков.

24 августа на западном побережье Крыма были уничтожены украинские диверсанты, которые пытались высадиться у мыса Тарханкут с четырех лодок. Предполагается, что именно они обстреляли кемпинг с туристами в населенном пункте Оленевка в Черноморском районе. Инцидент произошел в ночь на 24 августа. Министерство обороны России эту информацию не комментировало. При этом украинское военное ведомство распространило видео с катера десанта ВСУ во время операции с высадкой на крымском побережье.

В свою очередь представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе пресс-конференции назвал высадку украинского десанта в Крыму «террористической активностью».

24 сентября подразделение ВСУ понесло существенные потери в результате боестолкновения у населенного пункта Вербовое в Запорожской области. Противник угодил в ловушку, которую устроили бойцы спецназа «Осман». Украинские военные передвигались на бронемашинах MRAP и БМП-2. Техника была уничтожена. Кроме того, ВСУ потеряли около взвода пехоты.