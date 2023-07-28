Похищенная в Екатеринбурге восьмилетняя девочка была изнасилована

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Несовершеннолетняя девочка, поиски которой в Екатеринбурге проходили в течение двух дней и которую нашли живой, была изнасилована предполагаемым похитителем, сообщает ЕАН со ссылкой на источники в правоохранительных органах. По данным издания, от мужчины, который подозревается в сексуальном насилии, днями ранее ушла жена с дочкой. Собеседник подчеркнул, что подозреваемый, предположительно, мог совершать подобные действия и по отношению к собственному ребенку.

Исследование показало, что девочка подверглась сексуальному насилию. Кроме того, стало известно, что от мужчины, который ее заманил к себе домой, ушла жена с дочкой. Есть основания подозревать, что он допускал насилие и к собственной дочери, — говорится в сообщении.

Вечером 27 июля Следственный комитет по Свердловской области сообщил, что пропавшая в Екатеринбурге восьмилетняя девочка найдена живой. Следствие после этого приступило к экспертизе с целью выяснить, какие действия были совершены злоумышленником по отношению к несовершеннолетней.

Девочку нашли в соседнем доме, несовершеннолетняя была напугана. Известно, что ребенка мужчина «заманил собакой».

Ранее в Туве пропавшего четырехлетнего мальчика нашли живым в лесу спустя почти двое суток поисков. Ребенок находился в двух с половиной километрах от родного села Хайыракен. Мальчик не пострадал, но получил переохлаждение и был искусан комарами.