E1: у полицейского из Екатеринбурга нашли интимную переписку с 13-летней

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Издание E1 со ссылкой на источник в силовых структурах сообщило, что у 33-летнего полицейского из Екатеринбурга нашли переписку интимного характера с 13-летней школьницей. По информации издания, до этого следствие доказало, что мужчина имел интимные отношения с девочкой. В публикации также уточняется, что ребенок рос в проблемной семье и часто сбегал из дома, а его поисками занимался подозреваемый.

Он флиртовал с ней, сексуальные намеки были. Обращение в игривом ключе, — заявил источник.

Со ссылкой на коллег обвиняемого издание уточнило, что претензий к его работе никогда не было. По их словам, мужчина никогда не брал даже взяток, а девочка, о которой идет речь, является «весьма противоречивой личностью».

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции задержали жителя Москвы, подозреваемого в склонении подростков к сексуальным отношениям и самоубийствам. По данным СМИ, 24-летний мужчина с марта по июль 2023 года совершал развратные действия в отношении детей, он вел интимные переписки с девочками. 15-летней пострадавшей он подробно описывал, как происходит сексуальный контакт, и предлагал вступить в половую связь с ним.