E1: сестра бойца СВО заставила вскрыть гроб брата из-за странной смерти E1: на Урале девушка потребовала вскрыть гроб ее брата, погибшего на СВО

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Издание E1.RU сообщило, что в Новоуральске девушка потребовала вскрыть цинковый гроб брата, погибшего в зоне спецоперации. По информации портала, причиной стали странные обстоятельства смерти военнослужащего. По данным издания, родным сообщили, что мужчина совершил суицид, однако никто из них не поверил в эту версию.

Мы пришли в похоронный дом — там цинковый гроб закрытый. Я попросила открыть его, чтобы посмотреть, кто там лежит. Нам сначала отказывали, говорили: «Вы готовы, что там будет жестко?» В итоге открыли, и мы опознали брата, — рассказала девушка.

Издание уточнило, что при осмотре тела близкие бойца обнаружили дыру в правом боку, возможно, от ножевого ранения. По словам девушки, в заключении также описаны размеры селезенки мужчины, хотя ему ее удалили 20 лет назад.

Сестра погибшего добавила, что за несколько дней до смерти ее брат сломал правую руку, что, по ее мнению, вновь опровергает версию о возможности суицида. Кроме того, уточнило издание, девушка узнала, что у брата был конфликт с тремя другими военными в части.

Ранее «Фонтанка» сообщила, что в Санкт-Петербурге 33-летнего бойца СВО ограбили сослуживцы, под пытками отняв у него более одного миллиона рублей. По словам потерпевшего, с участниками инцидента он познакомился на поле боля в 2023 году.