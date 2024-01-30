E1.RU: жертвами смертельной аварии с автобусом на Урале стали бойцы СВО

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Издание E1.RU сообщает, что два человека, которые погибли в результате столкновения легкового автомобиля с автобусом в Свердловской области, были участниками спецоперации на Украине. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Как пишет издание со ссылкой на отца одного из россиян, погибший находился в зоне боевых действий 10 месяцев, а его друг, также находившийся в раздавленной при столкновении машине, — три или четыре месяца. По данным портала, мужчина рассказал, что его сын купил квартиру на военный сертификат и ехал в МФЦ закрывать сделку. Канал уточняет, что в автомобиле находилась женщина-риелтор, которая также погибла.

Утром 29 января в районе поселка Верх-Нейвинский столкнулись автобус, перевозивший детскую хоккейную команду, и легковой автомобиль Citroen. По предварительным данным, у автобуса лопнуло колесо, из-за чего он выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль. В автобусе находились 18 подростков в возрасте 15–16 лет, тренер и водитель. В Citroen ехали три человека, они погибли на месте.

29 января стало известно о смерти четвертого пострадавшего в ДТП — тренера хоккейной команды. В пресс-службе Минздрава региона уточнили, что наставник молодежной команды ушел из жизни в карете скорой помощи. Пострадали 60-летний мужчина, а также двое 15-летних подростков.