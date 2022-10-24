Е1.RU: в Кольцово забирают документы у прилетающих из-за границы мужчин

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Портал E1.RU со ссылкой на свидетельницу сообщает, что в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге активно опрашивают и досматривают мужчин, прилетающих в Россию из других стран. Как утверждают авторы публикации, сотрудники паспортного контроля забирают у пассажиров документы и просят ждать неопределенное время.

При прохождении паспортного контроля по прибытии из-за рубежа мужчин активно опрашивают, забирают паспорта и просят подождать неопределенное время, — заявляет девушка.

Журналисты обратились в пресс-службу аэропорта, где их перенаправили в пограничную службу ФСБ РФ. Комментарии касательно случившегося в ведомстве пока не дали.

Ранее Telegram-канал Baza писал, что российских мужчин, подлежащих мобилизации, перестали выпускать из Белоруссии. По информации канала, 21 октября с рейсов из Минска сняли 11 человек. Ограничения, по словам одного из сотрудников минского аэропорта, стали действовать с 20 октября, до этого всех выпускали.