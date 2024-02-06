Полсотни полицейских Екатеринбурга подали рапорты об увольнении В Екатеринбурге за две недели уволились около 50 полицейских

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Порядка 50 полицейских Екатеринбурга за две недели написали рапорты на увольнение, что является антирекордом за все время существования Свердловского гарнизона, сообщает E1.RU со ссылкой на источники. Собеседники издания рассказали, что причинами массовых увольнений стали нервная обстановка наряду с большой ответственностью и постоянными переработками при невысокой зарплате. По их словам, сотрудники органов находят более привлекательные профессии вне системы.

А случилось вот что: все, кто хотел уйти, дождались премий на Новый год, вышли на работу, посмотрели, что творится, и решили уволиться. Очень нервная обстановка, большая ответственность, постоянные переработки при средней зарплате, — говорится в сообщении.

В УМВД по Екатеринбургу, комментируя эту информацию, заявили, что отставка более 50 сотрудников Управления МВД по Екатеринбургу связана с выходом полицейских на пенсию и переводом на другие должности, передает ТАСС.

Основная масса поданных сотрудниками УМВД рапортов связана с выходом на пенсию по выслуге лет. Остальные поданы в связи с переводом на иные должности в системе МВД, — заявили в органах правопорядка.

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