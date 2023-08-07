Дымовая труба с рабочими рухнула на Урале Трое человек пострадали при падении дымовой трубы на заводе в Краснотурьинске

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Краснотурьинске Свердловской области на территории Богословского алюминиевого завода рухнула 120-метровая дымовая труба, сообщает в Telegram пресс-служба прокуратуры региона. По данным ведомства, в момент падения на конструкции находились трое альпинистов, все они получили серьезные травмы. Уточняется, что рабочие готовили трубу к сносу.

Трое альпинистов проводили работы по подготовке к демонтажу объектов и оборудования бывшего электролизного цеха на территории Богословского алюминиевого завода. При подготовке демонтажа труб одна из них самопроизвольно упала, в результате чего пострадали трое работников, двое из которых доставлены в больницу для оказания медицинской помощи с травмами различной степени тяжести, в том числе с множественными переломами, — говорится в сообщении прокуратуры.

В ведомстве подчеркнули, что в момент падения альпинисты находились на высоте в 55 м. Один из рабочих по-прежнему находится под завалами. По факту произошедшего прокуратура проводит проверку. Как уточнили в Свердловском управлении МВД, все трое пострадавших приехали в регион из Санкт-Петербурга, рабочим было от 24 до 26 лет.

Ранее в Кисловодске обрушилась подпорная стена и раздавила несколько припаркованных машин. Как сообщил глава города Евгений Моисеев, в результате происшествия также была оборвана газовая труба. Жертв и пострадавших нет.