Дым поднялся над горящими емкостями с нефтепродуктами в Омске МЧС: пожар площадью 500 «квадратов» вспыхнул на Красноярском тракте в Омске

Фото: t.me/mchs_official*

Красноярский тракт загорелся в Омске, огонь охватил три емкости с нефтепродуктами объемом 200 литров, сообщили в пресс-службе МЧС России. По предварительным данным ведомства, площадь пожара составляет 500 квадратных метров.

В Омске огнеборцы МЧС России ликвидируют пожар. На Красноярском тракте горят три емкости с нефтепродуктами, каждая объемом 200 литров. Предварительно, площадь пожара — 500 квадратных метров, — говорится в публикации.

В настоящее время на месте пожара работают 58 специалистов, задействовано 15 единиц техники. В министерстве добавили, что к тушению огня были привлечены два пожарных поезда.

Ранее пресс-служба МЧС России сообщила о пожаре в Удмуртии в результате удара молнии в дом в деревне Солдырь. Грозовой разряд попал в распределительный щит на стене деревянного здания, там вспыхнул огонь, который впоследствии перекинулся на баню и надворные постройки. Площадь возгорания составила 43 квадратных метра.

Также ранее СМИ сообщали о пожаре на территории строящегося жилого комплекса на востоке Москвы рядом с ЖК «Сиреневый парк». На опубликованных кадрах видно, как клубы густого черного дыма застилают улицы столицы.