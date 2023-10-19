Дядя взял в заложники двухлетнюю племянницу и приставил к ее шее нож SHOT: житель Екатеринбурга взял в заложники девочку и пригрозил убить ее ножом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель Екатеринбурга взял в заложники двухлетнюю племянницу и приставил к ее шее консервный нож, сообщает Telegram-канал SHOT. По информации канала, в момент покушения мужчина утверждал, что за ним следят и хотят его убить. Уралец был задержан, сейчас он проходит обследование в наркологической клинике.

По данным SHOT, инцидент произошел на днях в многоквартирном доме на улице Машиностроителей в Екатеринбурге. Мужчина приехал погостить к своей сестре, жившей с мужем и двухлетней дочкой. Ближе к концу дня родственник заявил, что его преследуют и хотят убить. Никто из членов семьи не придал этому значения, мужчину уложили спать. С утра его приступ возобновился — уралец схватил племянницу и приставил к ее шее консервный нож, грозясь убить ее. Прибывшая на место полиция помогла девочке высвободиться. Утверждается, что в момент покушения мужчина был трезв. По факту произошедшего проводится проверка.

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