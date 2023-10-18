Кубанец искал киллера за 25 тысяч рублей, чтобы убить племянника

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Краснодарском крае на 62-летнего жителя Абинска завели уголовное дело из-за попытки заказать убийство 43-летнего племянника, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». Дядя поссорился с племянником на фоне раздела наследуемого имущества. Киллеру он готов был заплатить 25 тысяч рублей.

Полицейские вышли на подозреваемого, когда тот занялся поиском исполнителя преступления. Убийство не состоялось, силовики задержали подозреваемого.

Ранее в Краснодаре отправили в СИЗО 81-летнюю пенсионерку, которая искала киллера, чтобы убить участкового из Центрального микрорайона. За расправу с полицейским пенсионерка готова была заплатить миллион рублей. Для этого она опубликовала объявление в интернете, на которое обратили внимание полицейские.

В июле в Подмосковье правоохранители задержали 51-летнюю сотрудницу Ашукинской городской больницы. Врач-терапевт заказала убийство бывшего супруга, который работал педиатром в той же больнице. Ранее она развелась с мужем под ложным предлогом, а совершить убийство попросила любовника. Сам же любовник донес о намерениях женщины силовикам. Задержание произошло в момент, когда подставной киллер предоставил женщине постановочные фото с убитым супругом.