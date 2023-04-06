Виктория Молчанова

Двум мобилизованным дали по три года колонии за «подрыв дисциплины» «Коммерсантъ»: двум мобилизованным дали по три года колонии за невыполнение приказа

6 апреля 2023 в 09:51

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru