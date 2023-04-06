Курский гарнизонный военный суд в декабре приговорил трем годам колонии двух мобилизованных за неисполнение приказа командира об участии в боевых действиях на Украине, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. По данным издания, своими действиями они «подорвали воинскую дисциплину и авторитет командования».
Мобилизованных обвинили по статье «Неисполнение приказа начальника, отказ от участия в военных или боевых действиях, если этот отказ повлек тяжкие последствия», предусматривающей от трех до десяти лет лишения свободы.