Двум маленьким детям пришлось жить с мертвыми родителями в Екатеринбурге Маленькие дети несколько дней жили с трупами родителей в Екатеринбурге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Екатеринбурге двухлетний мальчик и его младшая дочь несколько дней провели в доме с мертвыми родителями, сообщает портал E1.RU. Как рассказали соседи, дети постоянно кричали и плакали, а родителей давно не было видно. Им пришлось вскрыть квартиру семьи, чтобы спасти детей. Девочка находилась уже в тяжелом положении.

История произошла в одной из квартир в жилом доме на Таганской улице в Екатеринбурге. Соседи признались, что давно не могли связаться с родителями двух маленьких детей и обращались в экстренные службы, однако сотрудники не спешили на помощь.

Их не было видно и слышно несколько дней, а дети плакали. С ними разговаривали через дверь соседи. МЧС не ехали без полиции, полиция тоже не торопилась. В итоге один из жильцов сам принес инструменты и вскрыл двери, ему помогали молодые ребята-курсанты. Несколько часов это заняло. Внутри они нашли тела родителей. Дети были в очень плохом состоянии, особенно девочка. Обезвоживание, — поделилась жительница дома.

При этом причина смертей родителей неизвестна. Как рассказал представитель Следственного отдела по Екатеринбургу Александр Шульга, тела умерших будут отправлены на медэкспертизу. По факту произошедшего проводится проверка, опрашиваются соседи. По предварительной версии, причины смерти мужчины и женщины не носят насильственный характер.

Ранее тела мужчины и женщины без признаков насильственной смерти и запертого с ними шестилетнего ребенка обнаружили в квартире жилого дома на улице Десантной в подмосковном Раменском. Причина их смерти не называлась. Детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова заявила, что девочка будет взята под опеку старшей сестры