Двум братьям в Саратове дали тюремный срок за использование рабыни Суд в Саратове дал по 9 лет двум братьям, заставлявшим девушку ухаживать за скотом

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Суд в Саратове приговорил к девяти годам колонии двух братьев, которые три с половиной года держали в сарае молодую девушку, заставляя ее ухаживать за скотом, пишет «Коммерсант». По данным суда, на момент знакомства с подсудимыми потерпевшая не имела жилья и документов, чем и воспользовались злоумышленники, предложив девушке работать «за еду». При этом адвокат обвиняемых указывает на странности в показаниях свидетелей.

Братья Усуб и Чаркяз Садоян были признаны виновными в использовании рабского труда и покушении на похищение человека. 10 мая судья Ленинского районного суда Саратова огласил обвинительный приговор, который вступил в законную силу.

По версии следствия, братья, разводившие скот на своем подсобном хозяйстве в селе Клещевка, в 2016 году наняли бездомную 18-летнюю девушку, не имевшую удостоверения личности, для ухода за животными. По устной договоренности, в качестве оплаты за труд ей предоставили жилье, еду и ежемесячно выплачивали по 10 тысяч рублей. Однако выплаты быстро прекратились, а в качестве жилья потерпевшей предложили сарай.

Неоднократные попытки покинуть территорию двора дома и отказаться от дальнейшего выполнения работ незамедлительно пресекались: братья осуществляли поиск девушки, возвращали ее обратно, применяли к потерпевшей физическое насилие, — рассказали в пресс-службе суда.

В декабре 2019 года в село приехали двое мужчин, предложивших девушке поехать с ними в Саратов. Между ними и братьями произошла стычка, однако мужчинам удалось скрыться с места инцидента и братья не смогли «довести преступные действия, направленные на похищение девушки, по независящим от них обстоятельствам».

По словам адвоката подсудимых, в ходе судебного разбирательства были нарушены права ее доверителя на защиту. В частности, в суд не были приглашены трое свидетелей, которые в ходе предварительного расследования полностью опровергли доводы обвинения. Также порядка десяти сельчан заявили, что за время проживания девушка не жаловалась на «плачевное состояние», а на судебном заседании было установлено, что все показания потерпевшей и ее свидетелей «сделаны с одной флеш-карты» и «идентичны, один к одному».

Ранее сообщалось, что житель поселка Смолино Челябинской области 14 лет назад похитил девушку и все это время удерживал ее в плену. Девушка смогла спастись, когда насильника госпитализировали в психиатрическую больницу и он не закрыл дверь в ее комнату. Также в плену у него была еще одна девушка, которую он убил в 2011 году после попытки позвать на помощь.