Утром 23 января на Сахалин обрушился мощный циклон. Остров заметает снегом уже четвертые сутки подряд. За это время высота сугробов превысила человеческий рост. На фоне непогоды в Южно-Сахалинске было решено ввести режим чрезвычайной ситуации.
Из-за обильных снегопадов оказалась заблокирована работа общественного транспорта, временно останавливал работу аэропорт Южно-Сахалинска. Люди не могут покинуть свои дома. Передвигаться по острову местным жителям помогают сотрудники МЧС на спецтехнике.
Как остров борется с последствиями циклона — в фотогалерее NEWS.ru.