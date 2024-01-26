Двухметровые сугробы на Сахалине: фото последствий мощного циклона

Фото: Николай Михальченко/ТАСС

Снежный циклон на Сахалине

Утром 23 января на Сахалин обрушился мощный циклон. Остров заметает снегом уже четвертые сутки подряд. За это время высота сугробов превысила человеческий рост. На фоне непогоды в Южно-Сахалинске было решено ввести режим чрезвычайной ситуации.

Из-за обильных снегопадов оказалась заблокирована работа общественного транспорта, временно останавливал работу аэропорт Южно-Сахалинска. Люди не могут покинуть свои дома. Передвигаться по острову местным жителям помогают сотрудники МЧС на спецтехнике.

Как остров борется с последствиями циклона — в фотогалерее NEWS.ru.

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