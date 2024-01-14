Двухлетняя девочка умерла во время игры в детском саду в Казани

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Казани в детском саду двухлетняя девочка потеряла сознание во время игры и скончалась, сообщает Telegram-канал SHOT. Перед этим ребенок почти месяц лечился от ОРВИ.

Девочка умерла 12 января. Ей стало плохо днем, она упала на пол и закрыла глаза. Прибывшие врачи скорой констатировали смерть.

Медики во время осмотра тела определили, что смерть наступила около часа назад. Сейчас правоохранители разбираются, долго ли добиралась скорая в детский сад, или воспитатели поздно вызвали врачей.

По данным SHOT, с 21 декабря по 10 января малышка амбулаторно лечилась от ОРВИ. После праздников она снова пошла в садик.

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей. Виновным может грозить до трех лет лишения свободы.

Ранее под Санкт-Петербургом в городе Лодейное Поле трехлетний мальчик скончался после того, как сходил на прогулку с дедушкой и бабушкой. Когда они пришли домой, то мать, раздевая ребенка, заметила, что мальчик не дышит, у него из носа текла кровь. Родственники утверждали, что во время прогулки он не падал. По предварительным данным, причиной смерти стала аллергия на холод.