Двухлетняя девочка умерла из-за веганской диеты и нетрадиционного лечения В Красноярске двухлетняя девочка умерла из-за диеты и нетрадиционного лечения

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Красноярске сотрудники Следственного комитета обвинили родителей скончавшейся двухлетней девочки в неисполнении обязанностей по воспитанию ребенка, а также в оставлении его без помощи, сообщает в Telegram пресс-служба регионального управления СК. Отмечается, что взрослые посадили дочь на диету, исключив из ее питания мясо, рыбу, яйца и молоко, а затем пытались вылечить ее при помощи нетрадиционной медицины.

По данным СК, после того как родители посадили двухлетнюю девочку на диету, у нее развились хроническое расстройство питания и анемия. Однако семья не стала посещать врачей и обратилась за помощью к специалистам нетрадиционной медицины. В апреле девочка простудилась, и взрослые пытались вылечить ее своими силами. Спустя двое суток их дочь скончалась.

Предъявлено обвинение 35-летнему жителю Красноярска и его 36-летней супруге в совершении преступлений, предусмотренных ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним) и ст. 125 УК РФ (заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни и здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению по малолетству), — уточнили в СКР.

В ведомстве добавили, что в семье погибшей девочки воспитываются еще два ребенка в возрасте четырех и семи лет. Начата процедура по ограничению родительских прав.

Ранее сообщалось, что российская блогер-веган Жанна Самсонова, известная как Zhanna D’Art, умерла в Малайзии в возрасте 39 лет. По данным СМИ, женщина ушла из жизни из-за истощения. В своем блоге Самсонова рассказывала, что пять лет придерживалась полностью сырой веганской диеты — помимо отказа от продуктов с животными белками (в том числе мяса, рыбы, яиц, молочных изделий) она исключила пищу, подвергнутую тепловой обработке. Согласно информации в Сети, последние четыре года блогер питалась только фруктами, ростками семян подсолнечника и соками.