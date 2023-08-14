Двухлетняя девочка попробовала гриб и попала в реанимацию в Ленобласти

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Ленинградской области двухлетняя девочка попробовала ядовитый гриб на даче и отравилась, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на источники. Ребенка увезли в больницу в состоянии средней тяжести. Она находится в реанимации.

По данным «Фонтанки», инцидент произошел вечером 13 августа в Приозерском районе Ленобласти. Девочка находилась на даче в Ромашкинском сельском поселении. Она нашла на участке гриб и решила его попробовать, спустя некоторое время ей стало плохо.

Ранее в Калининграде пятилетний мальчик попал в реанимацию с отравлением. Семья ребенка была в гостях у друзей, где угощали мясом и консервированными грибами. Ребенку стало плохо на следующий день. В больнице ему поставили диагноз «токсическое действие неустановленного вещества». Врачи уверены, что мальчик отравился грибами.

До этого житель московского района Северное Медведково попал в токсикореанимацию НИИ Склифосовского. Уточняется, что 19-летний пострадавший по фамилии Мухоморов отравился мухоморами. Полиция организовала проверку по факту употребления галлюциногенных грибов.