Двухлетняя девочка обварилась кипятком из лопнувшего чайника В Ленинске двухлетняя девочка получила ожоги из-за лопнувшего чайника

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Двухлетняя девочка обварилась кипятком в Волгоградской области из-за лопнувшего электрочайника, сообщает издание «Волгоградская правда». Ребенка доставили в больницу с ожогами.

Инцидент произошел в городе Ленинск, обстоятельства выясняются. Состояние девочки оценивается как средней тяжести, она остается под наблюдением врачей в ожоговом центре Волгограда.

Ранее в Ярославле на женщину с ребенком упала глыба льда. По словам местной жительницы, мама и ребенок сильно не пострадали. Прохожие вызвали на место ЧП скорую помощь.

В Екатеринбурге с пятиэтажного дома сорвался кусок снежно-ледяной массы, который травмировал трехлетнего ребенка. Мальчик потерял сознание от удара, однако госпитализация ему не потребовалась. За его состоянием буду наблюдать врачи по месту жительства.

Кроме того, в подмосковном Видном двухлетний мальчик попал в больницу из-за бумажки со штрихкодом, которую засунул в нос. Родители попытались достать предмет самостоятельно, но лишь затолкали его глубже. После этого им пришлось обратиться за помощью.

Также в городе Полевском Свердловской области двухлетняя девочка отравилась синтетическим наркотиком, который нашла в вещах сожителя матери. Ребенка в тяжелом состоянии доставили в больницу.