Двухлетний малыш выпал из окна поликлиники в Петербурге Маленький ребенок выпал из окна поликлиники и попал в реанимацию в Петербурге

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Двухлетний малыш выпал из окна поликлиники на Васильевском острове в Санкт-Петербурге, сообщает 78.ru. Ребенок оказался в реанимации с ушибом головного мозга и переломом.

Медучреждение находится на улице Кораблестроителей. Выяснилось, что мама мальчика ненадолго отлучилась, а ребенок успел залезть на окно лестничной клетки между вторым и третьим этажом. Когда родительница вернулась, она обнаружила малыша лежащим на козырьке здания.

Ребенка в тяжелом состоянии доставили в отделение реанимации. Медики диагностировали у него легкий ушиб головного мозга и перелом затылочной кости. Правоохранители в настоящий момент уточняют все обстоятельства случившегося.

Ранее стало известно, что сразу двое маленьких детей выпали из окон в разных районах Москвы за один день. На Союзном проспекте с высоты 11-го этажа упал двухгодовалый мальчик, который скончался от полученных травм. На Ставропольской улице из окна третьего этажа выпал годовалый малыш. За его жизнь борются врачи.

Уполномоченный по правам ребенка в столице Ольга Ярославская призвала родителей не оставлять своих детей без присмотра в помещениях с открытыми окнами. Только так, по ее словам, можно предотвратить подобные несчастные случаи.