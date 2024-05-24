Двухлетний малыш выпал из окна на третьем этаже В Выборге госпитализировали двухлетнего малыша после падения с третьего этажа

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Двухлетний ребенок выпал из окна квартиры на третьем этаже дома на Приморской улице в Выборге, сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета России по Ленинградской области. Инцидент произошел по недосмотру взрослых. Пострадавшего госпитализировали с травмами в тяжелом состоянии, ему оказывают медицинскую помощь.

По предварительной информации, малолетний по недосмотру взрослых выпал из окна квартиры, расположенной на третьем этаже. В результате падения ребенок получил травмы. В настоящее время мальчик находится в медучреждении, где ему оказывается необходимая помощь, — заявили в ведомстве.

По факту произошедшего Следственный комитет проводит доследственную проверку. По ее результатам примут решение о возбуждении уголовного дела.

Следователи также напомнили родителям о необходимости соблюдать меры, чтобы защитить детей, когда те рядом с открытыми окнами. В частности, необходимо отодвигать от окон мебель, не рассчитывать на москитные сетки и использовать оконные решетки.

Ранее СМИ сообщали, что в Кировском районе Саратова молодой человек и девушка погибли при падении с 18-го этажа. Их тела обнаружили у подъезда дома.