Двухлетний мальчик засунул провод от лампы в рот и попал в реанимацию В Петербурге мальчик получил удар током в рот от оголенного провода лампы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Петербурге двухлетний мальчик попал в реанимацию после удара током, сообщает Telegram-канал Mash на Мойке. Ребенок засунул в рот оголенный провод лампы, в результате ему потребовалась помощь медиков.

Из квартиры на Опочинина его госпитализировали в состоянии средней тяжести, — говорится в сообщении.

Как указал канал, инцидент произошел вечером, когда мать ребенка — тренер по фигурному катанию — была занята и не смогла уследить за ним. Мальчик заинтересовался лампой и проводами, и в какой-то момент он получил удар током. Мать услышала шум и почувствовала запах гари. Сейчас врачи реанимационного отделения борются за его жизнь.

Ранее мать во время парковки сбила свою четырехлетнюю дочь в Ленинградской области. Девочку госпитализировали, она находится в тяжелом состоянии. Инцидент произошел на даче в Кировском районе Ленинградской области. Во время парковки мать не заметила ребенка и случайно переехала его.

До этого школьник погиб от удара током в трансформаторной будке в Советском районе Крыма. Трагедия произошла с 13-летним мальчиком, который приехал в гости к родственникам в Пчельники.