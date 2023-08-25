Двухлетний мальчик посинел и едва не погиб от удара током в Петербурге

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге двухлетнего мальчика ударило током во время игры с переходником во дворе дома, сообщает 78.RU со ссылкой на источники. По информации портала, ребенка доставили в реанимацию в состоянии клинической смерти, после удара током он посинел.

По данным 78.RU, несчастный случай произошел вечером 23 августа во дворе жилого дома на шоссе Революции в Санкт-Петербурге. Ребенок разобрал включенный в сеть переходник, пока его мама отвлеклась. После этого он получил разряд тока и потерял сознание. По информации «Фонтанки», матерью ребенка оказалась 26-летняя гражданка Таджикистана. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее сообщалось, что двухлетняя девочка погибла в гостинице в станице Новомышастовской Краснодарского края от удара током. Предполагается, что ребенок коснулся оголенного провода, который оказался на газоне. Согласно данным судмедэкспертизы, смерть наступила за минуту.

До этого в Кызыле 17-летнего подростка ударило током во время работы на крыше спортивного магазина. Молодой человек был госпитализирован в тяжелом состоянии.