Двухлетний мальчик поиграл в «Юного химика» и получил ожог пищевода Mash: ребенок выпил содержимое из набора «Юный химик» в Санкт-Петербурге

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Двухлетний мальчик из Санкт-Петербурга получил ожог пищевода после игры с подарком «Юный химик», сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке». Ребенок выпил содержимое набора, его пришлось экстренно госпитализировать. О состоянии малыша на данный момент неизвестно.

По информации канала, трагедия случилась, когда мама мальчика отвернулась. Приехавшая на место скорая помощь диагностировала химический ожог, ребенок к тому моменту находился в тяжелом состоянии.

Ранее в Москве младенец получил перелом теменных костей, выпав из люльки, доставшейся его родителям от предыдущих хозяев. Помимо перелома у него диагностировали нарушение мозгового кровообращения, закрытую черепно-мозговую травму и ушибы. Медикам удалось стабилизировать пострадавшего, его готовят к выписке.

В Екатеринбурге тем временем сообщалось о происшествии с эскалатором и пятилетним ребенком. Стопа ребенка наполовину вошла в механизм во время подъема наверх. Специалистам понадобилось около 15 минут, чтобы освободить пострадавшего. Ребенка госпитализировали с переломом стопы.