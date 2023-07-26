Двухгодовалую девочку убило током у бассейна в гостинице на Кубани

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Двухлетняя девочка погибла в гостинице в станице Новомышастовской Краснодарского края от удара током, сообщает Telegram-канал «Краснодар № 1» со ссылкой на очевидцев. По информации канала, ребенок коснулся оголенного провода, который оказался на газоне. Согласно данным судмедэкспертизы, смерть наступила за минуту.

На базе отдыха в станице Новомышастовской с мамой, бабушкой, родным братом и друзьями семьи отдыхала маленькая Мира. Дети купались в детском бассейне и играли в мяч. Мяч отлетел и малышка побежала за ним. Под березой возле детского бассейна она коснулась открытого провода, который никак не был огорожен. Ребенка ударило током и она погибла, — сказал очевидец.

Telegram-канала Kub Mash сообщает, что хозяйку базы отдыха подозревают в ненадлежащем оказании услуг, которые привели к смерти.

Ранее стало известно, что семья из четырех человек, среди которых двое детей 13 и 10 лет, насмерть разбилась на трассе Челябинск-Новосибирск. От машины остались только колеса, а кузов превратился в груду смятого металла.