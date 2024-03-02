Двух женщин спасли в горах Крыма МЧС: двух женщин спасли на хребте горы Чалки в районе Судака

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сотрудники МЧС РФ спасли на хребте горы Чалки в районе Судака на юго-восточном побережье Крыма двух женщин-туристов, передает пресс-служба крымского управления ведомства. В операции участвовали три человека.

Туристы были обнаружены и сопровождены в безопасное место. В медицинской помощи они не нуждались, — уточнили в МЧС РФ, добавив, что женщины не смогли сами спуститься с хребта горы.

Ранее в ведомстве информировали, что троих детей и собаку, которые поплыли на льдине по реке Шелонь в городе Сольцы Новгородской области, удалось спасти. Мальчики решили поиграть на льдине без присмотра взрослых. Детей вовремя заметили прохожие и вызвали МЧС России.

Похожий случай произошел на юге Сахалинской области. Там спасатели доставили на берег 82 рыбака со льдины, отколовшейся около села Стародубского, от береговой линии их отнесло примерно на 1 км. Сотрудники МЧС задействовали лодки и вертолет Ми-8.

До этого в Краснодарском крае трое 12-летних подростков более двух часов провели в ледяной воде Кубани и получили обморожение. Дети оказались в реке, спрыгнув с отколовшейся льдины, однако не смогли выбраться из-за высокого крутого берега. Позднее спасатели вытащили подростков из воды и завернули их в сухую одежду.