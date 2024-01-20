Двух взрослых и ребенка достали из легковушки, попавшей под лесовоз в Коми

Фото: 11.mchs.gov.ru

Спасатели достали из покореженного легкового автомобиля, попавшего под лесовоз в Республике Коми, троих человек, в том числе ребенка, сообщает пресс-служба регионального МЧС. ДТП произошло на трассе Чебоксары — Сыктывкар в районе населенного пункта Еляты. Пострадавшие переданы медикам.

На федеральной трассе Чебоксары -Сыктывкар (в районе населенного пункта Еляты) произошло ДТП с участием лесовоза (груженный) и легкового автомобиля. Легковой автомобиль под прицепом лесовоза. В легковом автомобиле находились три человека, один из них ребенок, — сообщили спасатели.

Ранее авария с участием микроавтобуса и легкового автомобиля произошла на трассе Петропавловск-Камчатский — Елизово. Пострадал по меньшей мере один человек. На кадрах с места ДТП видно, что передняя сторона минивэна сильно помята, а стекла выбиты. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Также в субботу, 20 января, на внутренней стороне 69-го километра МКАД произошло массовое ДТП, информация о пострадавших уточняется. Движение на этом участке автодороги в настоящий момент затруднено. Как видно на опубликованных кадрах, один из автомобилей занесло на заснеженной дороге, в результате чего он встал поперек проезжей части и получил удар от другого приближающегося транспортного средства.