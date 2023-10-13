Двух воспитателей детсада в Сибири обвинили в регулярном избиении детей СК возбудил дело об избиении воспитанников детсада в Новосибирске

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В Новосибирске задержали двух воспитателей детского сада, которые подозреваются в насилии над несовершеннолетними, сообщает в Telegram пресс-служба регионального управления Следственного комитета. В ведомстве подчеркнули, что воспитатели могли систематически избивать детей, а также использовать другие способы насилия. Возбуждено уголовное дело.

В Новосибирской области предъявлено обвинение двум воспитателям частного детского сада в совершении ряда преступлений. В июле 2023 года обвиняемые, исполняя свои обязанности по воспитанию и уходу за малолетними воспитанниками частного детского учреждения, неоднократно причиняли им физические и нравственные страдания путем систематического нанесения побоев и иных насильственных действий, — говорится в сообщении СК.

Уголовное дело возбуждено по статьям о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию детей работником образовательного учреждения (ст. 156 УК РФ), а также об истязании в отношении нескольких детей, находящихся в зависимости от виновного (п. «а», «г», ч. 2 ст. 117 УК РФ). Следствие подготовило ходатайство об аресте воспитателей.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге расследуют случай сексуального насилия в отношении мальчика из спецшколы для трудных подростков. Речь идет об учебном заведении, в котором живут дети, ранее совершившие уголовные преступления. Инициировала разбирательство мать одного из воспитанников, который сбежал из спецучреждения в марте. По данным заявительницы, ребенка насиловали при попустительстве со стороны директора заведения.