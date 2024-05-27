Двух россиян смыло в море четырехметровой волной во время свидания На Сахалине пару смыло в море волной на свидании

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В районе села Охотского на Сахалине двух возлюбленных смыло волной, когда они находились на рыболовном пирсе, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС. Девушку удалось спасти очевидцам, но она отказалась от отправки в медицинское учреждение. Местонахождение мужчины в настоящее время неизвестно.

Для организации поисков и проверки информации на место происшествия прибыли спасатели из ГУ МЧС России по Сахалинской области, сотрудники ГИМС, ОМВД и волонтеры. В операции задействовали 13 человек и шесть единиц техники.

Ранее четырехлетний ребенок упал в водоем и захлебнулся в СНТ «Озерное» Выборгского района Ленинградской области. По предварительным данным, мальчик кормил гусей на прогулке с матерью.

До этого в Санкт-Петербурге женщина упала в Дудергофский канал. Пострадавшую удалось спасти. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает. К упавшей в воду петербурженке сразу прибыли спасатели на лодке. Один из них прыгнул в воду и доплыл с женщиной до набережной, где уже стояли пожарные с лестницей.

Также 17 апреля стало известно, что автомобиль с тремя бойцами из Чувашии, возвращавшимися из зоны специальной военной операции, затонул в Воронежской области. В результате поисковых мероприятий обнаружили машину и тела двух погибших.